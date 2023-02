Madonna irriconoscibile ai Grammy, agita un frustino ed ha un look "insolito"

Madonna irriconoscibile ai Grammy, agita un frustino ed ha un look "insolito"

Madonna irriconoscibile ai Grammy, agita un frustino ed ha un look "insolito"

Sorda anche con i figli: "Fermati, che fai, sembri il busto de mujer di Picasso", Madonna irriconoscibile ai Grammy, agita un frustino ed ha un look "insolito"

Madonna irriconoscibile ai Grammy, agita un frustino ed ha un look “insolito” che decisamente non rende onore né alla bellezza della star che ha saputo accettare il tempo né a quella dell’artista che ha sempre superato ogni convenzione.

Perché al di là della stravaganza per molti quello che è mancato a Madonna nella serata più “cool” degli ultimi mesi negli Usa è stato il buon senso, più che il buon gusto, quello gli artisti non sempre lo hanno e non sempre ce l’hanno uguale a quello della gente comune.

Madonna irriconoscibile ai Grammy

Ma il buon senso si, quello lo avevano invocato anche i membri del suo entourage. Alcuni media addirittura scrivono che gli stessi figli l’avevano avvertita anche con parole inequivicabili: “Fermati, che fai, sembri il busto de mujer di Picasso, sembra che tu abbia messo i tuoi lineamenti in lavatrice…”.

Madonna non ascolta nessuno da mezzo secolo e passa ed ha sempre fatto benissimo, però stavolta magari un orecchio ai consiglio lo avrebbe potuto porgere.

La folle corsa per fermare il tempo

Sul palco che ha deluso i nostri Maneskin la signora Ciccone ci è arrivata vestita in maniera improbabile, con un frustino nella mano sinistra e come una specie di totem della lotta contro il tempo, quella agguerrita fatta di “botox, stiramenti, acido ialuronico, impianti tricologici”.

Il giorno dopo i Grammy come spiega L’Huffington Post, i direttori dei più importanti tabloid e gli utenti social si sono sperticati in titoli e commenti ironici richiamando una sua hit del passato: “Who’s that girl?”. Chi è quella ragazza?