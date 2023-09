In occasione del Victoria’s Secret World Tour di New York, Lourdes Leon si è presentata completamente nuda, coperta da una specie di retina che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. La figlia di Madonna, neanche a dirlo, ha monopolizzato l’attenzione.

Madonna: la figlia Lourdes Leon nuda al Victoria’s Secret Tour

A New York si è svolta la premiere del Victoria’s Secret World Tour e l’attenzione è stata monopolizzata da Lourdes Leon. Anche se all’evento erano presenti top model del calibro di Naomi Campbell, Adriana Lima, Emily Ratajkowski, Kate e Lila Moss, la figlia di Madonna ha canalizzato il flash dei fotografi perché si è presentata completamente nuda.

Il look nude di Lourdes Leon

Lourdes Leon ha posato davanti al flash dei fotografi nuda, coperta da un mini abito a rete. Oltre agli slip neri, che saltano subito all’occhio, sembra non esserci altro. Le sue forme, non a caso, sono ben visibili. Insomma, il look scelto dalla figlia di Madonna non lascia spazio all’immaginazione.

Lourdes Leon: un messaggio di bodypositivity

Anche se il look è un tantino volgare, Lourdes Leon ha lanciato un messaggio di bodypositivity molto importante. Quando mamma Madonna aveva la sua età era magrissima, mentre lei sfoggia fiera le sue forme. Un invito, quindi, ad accettarsi così come si è. Ovviamente, anche se fosse stata ‘vestita’ – perché non possiamo seriamente definirla tale – avrebbe potuto trasmettere lo stesso messaggio.