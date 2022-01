Madonna: le foto della star su IG scatenano il web

Madonna avrebbe utilizzato parecchi filtri per le sue ultime foto su Instagram.

La didascalia che Madonna ha utilizzato a corredo delle sue ultime foto pubblicate su Instagram è semplicemente: “Deal with it”. Si tratta di un termine che in italiano può essere tradotto come “accettatelo” o “fatevene una ragione”. I commenti sono stati vari e molto positivi, del tipo: “Non potete fermare questa donna, lei ha ancora 25 anni, e avrà 25 anni anche tra 50 anni”.

Nelle foto appare molto più giovane rispetto ai suoi 63 anni. Merito del trucco e dei filtri che la star ha utilizzato appositamente.

Foto Madonna: l’affetto da parte dei fan

Fan scatenati su Instagram per le ultime foto di Madonna e in numerose lingue. I feedback hanno dimostrato stima, calore e vicinanza nei confronti dell’artista. Alcuni follower hanno reputato la popstar una “queen” o una “reina”. Non si sono risparmiate anche le numerose emoticon a forma di cuori.

Foto Madonna: una cantante sempre più amata

Nonostante gli anni che passano, nonostante i giochi con i filtri, Madonna risulta essere un’artista ancora molto amata. Attualmente la signora Maria Luisa Ciccone conta 17,4 milioni di follower su Instagram.

Qui di seguito riportiamo alcuni commenti di apprezzamento alle foto che Madonna ha postato su Instagram. Un follower scrive: “Adoro questo look naturale”, oppure “Hai un aspetto incredibile. Quel colore delle labbra è adorabile”.

Un altro fan, senza risparmiarsi, la paragona alla “Madre Terra” e qualcuno più romantico si “dichiara” con un “ti amo”. Ricordiamo come attualmente sia in lavorazione un film dedicato alla vita della cantante italo-americana.