Madonna è stata dimessa dall’ospedale ed è in fase di ripresa, ma se l’è vista davvero brutta. La cantante è stata rianimata in extremis grazie ad un’iniezione di Narcan.

Madonna rianimata con un’iniezione di Narcan

Le condizioni di salute di Madonna migliorano di giorno in giorno, ma la pop star ha davvero rischiato di morire. Dopo le sue dimissioni, sono venuti a galla alcuni dettagli sul suo malore. Radar On Line ha rivelato che è stata rianimata in extremis, grazie ad un’iniezione di Narcan.

Madonna: i dettagli sul malore

Su Radar On Line si legge:

“Il contatto con la morte di Madonna è stato molto peggiore di quanto si potesse immaginare. La cantante è stata salvata in extremis. Quando la regina del pop è stata trovata incosciente il 24 giugno, coloro che hanno scoperto il suo corpo senza vita sono stati costretti a somministrarle immediatamente un’iniezione di Narcan. L’iniezione in questione è comunemente tenuta nei kit medici dei personaggi famosi, è considerata utile per aumentare la pressione sanguigna nella gestione dello shock settico, una condizione pericolosa per la vita che si verifica quando la pressione sanguigna scende a un livello pericolosamente basso. Abbiamo contattato il portavoce di Madonna, ma non ha voluto commentare questa notizia”.

Come sta adesso Madonna?

Attualmente, Madonna sta trascorrendo la convalescenza nella sua casa di New York. E’ ancora “stanca e debole“, ma si sta pian piano riprendendo. TMZ ha fatto sapere: