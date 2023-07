La riapparizione di Madonna per le strade di Manhattan fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi fans. La “Material girl” ha tenuto il mondo col fiato sospeso per il ricovero delle settimane scorse. Dopo mesi di “trasfigurazioni” al volto, che a molti sono sembrate delle velate provocazioni, sembra essere tornato il sereno a casa Ciccone. Eppure secondo la stampa americana avrebbe la pop star avrebbe disposto un testamento. Ha davvero rischiato di morire? È quello che si chiedono in tanti adesso.

Madonna dopo il ricovero: a spasso per le strade di New York dopo aver fatto testamento

I paparazzi di New York hanno sorpreso Madonna in abiti informali e cappello, a passeggio con una sua amica tra i reticolati che attorniano Central Park, non molto distante dal suo elegante attico. A velarne lo sguardo un paio di occhiali da sole, ma sembra piuttosto che si sia ripresa dal misterioso ricovero in terapia intensiva dello scorso 24 giugno.

Il magazine americano OK! ha riconosciuto la podcaster Lauren Conlin al fianco della regina del pop, tanto è vero che la stessa ha diffuso alcuni momenti condivisi sul canale TikTok.

Cosa sta succedendo a Madonna?

Bollettini medici mai confermati parlano di infezione batterica che l’avrebbe potuta uccidere, scatenando così le ansie dei suoi ammiratori. Madonna è stata ricoverata d’urgenza dopo che uno dei suoi assistenti l’avrebbe ritrovata priva di sensi. Prima di essere intubata nel reparto di terapia intensiva, sarebbe stata persino rianimata con una iniezione in extremis di naloxone, potente farmaco che solitamente viene somministrato in casi di overdose.

Altre indiscrezioni invece attribuiscono il ricovero urgente a una infezione batterica improvvisa che avrebbe messo a rischio la vita stessa dell’artista, già provata e stressata dalle tappe dei concerti e dalle continue esposizioni alle critiche sui social, per via delle sue continue trasformazioni al volto.

Ora che sembra pronta a ritornare sui palcoscenici del “Celebration Tour” (ben 43 spettacoli in giro per il mondo, Europa compresa), altre nubi si addensano sul suo stato di salute. Alcuni esperti di retroscena e gossip della stampa americana sostengono che Madonna abbia già fatto testamento, a conferma che avrebbe seriamente rischiato di morire in quei giorni concitati.

Quanto guadagna Madonna

Alle notizie di un presunto testamento depositato dalla cantante di lontane origini abruzzesi, si è scatenato inevitabilmente il tot-patrimonio.

L’ultimo aggiornamento Forbes sui patrimoni di colei che è considerata tra le più grandi “self-made women” della storia americana, la vede in testa tra le cantanti, e al 36esimo posto della classifica generale. L’artista avrebbe un patrimonio di quasi 590 milioni di dollari (almeno fino al 2018).

Nel 1992 ha fondato la compagnia Maverick, che include l’etichetta discografica Maverick Records. Tra le sue attività, si occupa anche di design di moda, libri per bambini, centri benessere e cinema.

In un’epoca in cui non c’era lo streaming, Madonna ha venduto oltre 350 milioni di dischi in tutto il mondo, 83 milioni dei quali nei soli Stati Uniti d’America. A questo tesoro vanno sommati 64,5 album e 18,5 singoli al 2015, che l’hanno incoronata la quarta artista di sempre con maggiori vendite in assoluto.