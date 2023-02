Madonna superospite a Sanremo 2023? L'indicrezione clamorosa

Madonna potrebbe (il condizionale è d’obbligo) calcare nuovamente il palco dell’Ariston, dopo la celebre performance del 1997 sulle note di Frozen (nell’edizione condotta da Raimondo Vianello).

La notizia ancora non è stata confermata in modo ufficiale, ma si tratta per il momento di un’anticipazione molto interessante lanciata nelle scorse ore dal sito Dagospia.

Secondo un articolo di Ivan Rota pubblicato sul giornale diretto da Roberto d’Agostino, la regina del pop sarebbe pronta a tornare nella cittadina ligure per esibirsi dal vivo in occasione dell’imminente edizione 2023 della kermesse.

Dagospia, a proposito, riporta: “Più di un indizio porta alla mitologica nonnetta del pop, Madonna.

Nei ristoranti di Sanremo è un pissi-pissi continuo. C’è chi dice che la Maison Valentino avrebbe già preparato gli abiti per lei….”. Sarebbero invece state definitivamente scartate altre opzioni, ovvero Alicia Keys, LP e Ariana Grande, tutte con la stessa caratteristica in comune: sono artiste di lontane origini italiane.

L’indizio di Fiorello a Viva Rai 2

Amadeus ha confermato in una recente puntata di Domenica In e anche del TG1 che avrebbe avuto grosse sorprese da rivelare da qui ai prossimi giorni.

Fiorello, pochi giorni prima, aveva anticipato a Viva Rai 2 che “Ama” stava a quanto pare lavorando alla possibilità di avere una grande artista internazionale di origini italiane sul palco.

Per ora, ad ogni modo, si tratta solo di semplici rumors. Nel frattempo è stato anticipato che in occasione del TG1 di domenica 5 febbraio Amadeus farà altri importanti annunci. Arrivati a questo punto, la conferma del nuovo ospite internazionale (che si aggiungerebbe così a Black Eyed Peas e Depeche Mode) potrebbe davvero essere imminente.

Il tour imminente

Se Madonna dovesse partecipare al Festival di Sanremo 2023 si potrebbe per lei presentare un’ottima occasione per fare promo al suo nuovo tour mondiale, il Celebration World Tour, una tournée con la quale l’artista ha voluto celebrare 40 anni di carriera e che passerà anche dal nostro paese, con due date fissate a novembre al Forum di Assago.