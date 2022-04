Madonna vende l'outfit del video di Material Girl

(Area) – L’iconico vestito rosa indossato da Madonna nel videoclip di "Material Girl" sarà battuto all'asta. Secondo quanto riporta la stampa Usa, la vendita si terrà dal 20 al 22 maggio e si potrà partecipare sia fisicamente, nella sede dell’Hard Rock Café di New York, sia online da remoto, sul sito di Julien’s Auctions.

Il lotto, che è stimato tra i 180.000 e i 200.000 dollari, oltre all'abito di raso fucsia, comprende una stola in finta pelliccia bianca, dei guanti al gomito in tinta e i gioielli, rigorosamente di strass, che completavano il look della cantante nello storico videoclip del 1984.