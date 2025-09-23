Madre condannata per il duplice omicidio dei figli in Nuova Zelanda: la verità dietro il dramma

Scopri i dettagli scioccanti del processo che ha portato alla condanna di una madre per l'omicidio dei suoi figli. Approfondisci le evidenze e le testimonianze che hanno segnato questa tragica vicenda.

Un processo drammatico si è concluso in Nuova Zelanda con la condanna di Hakyung Lee, una donna di 45 anni, per il duplice omicidio dei suoi figli, Minu e Yuna. La tragica vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, non solo per la brutalità del crimine, ma anche per le circostanze in cui è avvenuto.

Nel mese di giugno del 2018, alcuni mesi dopo la morte del marito a causa di un cancro, Lee ha ucciso i suoi bambini, di sei e otto anni, e ha nascosto i loro corpi all’interno di valigie in un deposito. La scoperta macabra è avvenuta solo nel 2022, quando i resti dei bambini sono stati rinvenuti in un’unità di deposito abbandonata, dopo che la madre aveva smesso di pagare l’affitto a causa di difficoltà finanziarie.

Il processo e la condanna

Il 23 settembre 2025, un giudice della Corte Suprema di Auckland ha reso noto il verdetto dopo sole due ore di deliberazione. Hakyung Lee è stata dichiarata colpevole di omicidio, nonostante la difesa avesse sostenuto che fosse mentalmente instabile al momento dei fatti. Il giudice Geoffrey Venning ha disposto che Lee rimanesse in custodia fino alla sentenza, prevista per il 26 novembre.

Le argomentazioni della difesa e dell’accusa

Durante il processo, il legale di Lee, Lorraine Smith, ha sostenuto che la morte del marito avesse innescato una profonda crisi psicologica, portando la donna a compiere atti così estremi. Tuttavia, il procuratore della Corona, Natalie Walker, ha ribattuto che le azioni di Lee erano state calcolate e premeditate, evidenziando la lucidità della madre nel tentativo di coprire le sue atrocità.

Walker ha descritto l’omicidio come un atto egoista, motivato dal desiderio di liberarsi dal peso della maternità, piuttosto che da un gesto altruistico di una madre in preda alla follia. La verità emersa durante il processo ha lasciato una comunità inorridita e profondamente colpita dalla tragedia.

Scoperta e conseguenze

La vicenda ha preso una piega inquietante quando, nel 2022, i resti dei bambini sono stati rinvenuti in valigie durante un’asta online di contenuti di un’unità di deposito che Lee aveva abbandonato. La scoperta ha scosso l’intera nazione, portando a una serie di interrogativi sulla vita della madre e sulla salute mentale che ha preceduto il crimine.

Dopo l’omicidio, Lee era fuggita in Corea del Sud, cambiando identità. È stata rintracciata e estradata in Nuova Zelanda nel novembre 2022, dove ha dovuto affrontare le conseguenze delle sue azioni. La risonanza internazionale del caso ha acceso i riflettori sulle problematiche legate alla salute mentale e su come queste possano influenzare le azioni di una persona.

Implicazioni legali e sociali

La legge neozelandese prevede che un omicidio comporti una pena detentiva obbligatoria di vita, con un minimo di dieci anni prima che si possa richiedere la libertà condizionale. La condanna di Lee non solo segna un capitolo tragico per la sua famiglia, ma solleva anche domande più ampie su come la società affronti le problematiche di salute mentale e le sue conseguenze devastanti.

Con la sentenza in arrivo, la comunità e le organizzazioni di supporto stanno già discutendo di come si possa prevenire un’altra tragedia simile. La storia di Hakyung Lee è un monito sul bisogno di maggiore supporto per le famiglie in difficoltà e sull’importanza di non trascurare i segnali di crisi.