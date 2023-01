Madre e figlia morte, sul rito satanico verrà ascoltato lo sciamano

Madre e figlia morte, sul tema di un possibile “rito satanico” verrà ascoltato lo sciamano e per il decesso di Elena Bruselles e Luana Costantini la polizia vuole ascoltare le sue dichiarazioni.

Ad essere sentito domattina, lunedì 23 gennaio, sarà Paolo Rosafio, lo sciamano che è stato rintracciato dalle forze dell’ordine e che sarà ascoltato in relazione alla morte della 54enne Luana Costantini, sua ex compagna, e sua madre Elena Bruselles di 83 anni.

Madre e figlia morte, ascoltato lo sciamano

Attenzione, Rosafio non è iscritto a registro e non ha alcun legame con le indagini, è solo una persona che la polizia vuole assumere a Sit, sommarie informazioni testimoniali.

L’uomo verrà quindi interrogato nella sua veste di ex compagno di una delle due donne morte dato che per un certo periodo della sua relazione con Luana aveva vissuto nell’appartamento di via Giulio Salvatori in zona Monte Mario a Roma dove erano stati trovati i due cadaveri.

L’occultismo come contesto, non come causa

Ad indagare i poliziotti del Commissariato Primavalle, che una volta entrati all’interno dell’abitazione avevano trovato oggetti riconducibili all’occulto.

L’ipotesi è che il decesso delle due possa aver avuto a che fare, anche se indirettamente, con le convinzioni esoteriche che sembra le due donne avessero. Luana ed Elena erano state trovate senza vita in casa venerdì 20 gennaio ma pare fossero decedute da almeno un mese. A far scattare l’allarme era stato il fratello della 54enne che dopo decine di telefonate a vuoto aveva chiamato la polizia. I due corpi erano in avanzato stato di decomposizione e non presentavano segni di violenza.