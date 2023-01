Madre e figlia muoiono nello stesso ospedale a poche ore di distanza: "Tragedia inaspettata"

La 47enne Sara Palmiero è morta nella giornata di sabato all’ospedale Spaziani di Frosinone, poche ore dopo, nella stessa struttura, è deceduta anche sua madre, Rossella Boi (78 anni).

Una tragedia che ha duramente colpito la famiglia.

Madre e figlia muoiono lo stesso giorno nello stesso ospedale: “Sono distrutto”

Sara Palmiero si era sentita male il giorno dell’Epifania ed era stata trasportata all’ospedale di Frosinone dove era rimasta ricoverata. A poche ore dal ricovero, il 7 gennaio, la 47enne ha perso la vita. A poche ore di distanza, poi, è morta anche sua madre Rossella Boi, che era da tempo ricoverata nella stessa struttura per una grave patologia.

Il compagno di Sara le ha scritto l’ultimo saluto su Facebook: “Ti ho sempre detto andrà tutto bene, adesso sono due giorni senza di te, e sono distrutto.”

Il saluto degli ex colleghi

Sara Palmiero di mestiere faceva la commessa all’Unieuro, ma in passato aveva anche ricoperto il ruolo di arbitro. Per questo motivo i suoi ex colleghi della sezione di Frosinone hanno voluto ricordarla con un ultimo saluto: “Ieri è scomparsa una nostra ex associata, Sara Palmiero, di anni 47.

Lei fu la prima donna della nostra sezione ad esordire nella categoria promozione nel maggio del 2001. Associata dal 20/04/1991 al 16/03/2012. Condoglianze a tutta la sua famiglia dal Presidente Paolo Iaboni e da tutta la Sezione AIA di Frosinone. Si rimane arbitri per sempre!“