Nessuno aveva loro notizie fa giorni. Madre e figlio sono stati trovati morti a Cinisello Balsamo.

A Cinisello Balsamo, comune a Nord di Milano, nell’omonima città metropolitana, due persone anziane sono state trovare senza vita nella loro abitazione. Si tratta di madre e figlio. Esclusa l’ipotesi omicidio, suicidio e omicidio-suicidio.

Madre e figlio di 98 e 77 anni trovati morti in casa a Cinisello Balsamo: ipotesi malore

Nell’appartamento sono entrate le forze dell’ordine, i medici e i paramedici del 118. L’allerta è stata lanciata da una pronipote della persona più anziana che è stata trovata morta, la madre 98enne. Il figlio, 77enne, giaceva anche lui insieme alla madre. Nonostante non ci siano segni di violenza, di resistenza e nulla che possa far pensare al suicidio, è stata disposta comunque l’autopsia.

Le analisi: disposta l’autopsia

L’esame autoptico sarà necessario a capire sia le cause del decesso che il momento effettivo in cui esso è avvenuto.

Sembra infatti che la pronipote abbia lanciato l’allarme poichè non aveva loro notizie da alcuni giorni. La prima opzione, stando alle prime analisi sulle salme, resta quella che entrambi siano morti per cause naturali.