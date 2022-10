Mamma e figlio minorenne hanno usato un trucco per non pagare il conto al ristorante. Il titolare li ha minacciati.

A Latina, una donna e il figlio minorenne hanno usato uno stratagemma per riuscire a non pagare il conto al ristorante. Il titolare ha minacciato di pubblicare le loro foto.

Madre e figlio non pagano il conto al ristorante, il titolare minaccia: “Pubblico le vostre foto”

Una madre e un figlio non hanno pagato il conto in un ristorante di Latina e sono scappati via dopo aver cenato. Il titolare ha minacciato di pubblicare le loro foto sui social network. La vicenda è accaduta presso il ristorante L’Arco, nel centro della città. Una mamma e il figlio di 11 anni hanno cenato tranquillamente e al momento di pagare il conto, di 71 euro, sono scappati. Il bambino è uscito da una porta e la madre dall’altra, con la scusa che doveva andare in bagno.

I due hanno fatto perdere le loro tracce. Non è la prima volta che avviene un episodio del genere.

L’annuncio del titolare del ristorante

Paolo Prearo, titolare del ristorante, ha detto di volersi difendere tramite i social. “Cara signora che va in giro con un bimbo di 11 anni e poi va via senza pagare il conto Le auguro che i servizi sociali prendano provvedimenti seri nei suoi confronti, perché ha fatto uscire un bimbo da una porta e lei con la scusa di andare in bagno e uscita da un’altra porta” ha scritto su Facebook.

L’uomo ha pubblicato la foto della signora, coprendole il volto con una emoji. “Le consiglio di venire a pagare il conto, perché con le prossime pubblico anche la sua faccia” ha aggiunto.