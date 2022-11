Madre e figlio non possono vedersi per 2 anni per le troppe liti: la decisione del giudice su una vicenda avvenuta nella contea di Milton Keynes

Madre e figlio non possono vedersi per 2 anni per le troppe liti: arriva la decisione del giudice che spiega anche: “Se vi incontrate di nuovo, vi sbattiamo in galera”. Singolare sentenza nel Regno Unito contro due familiari incompatibili nei confronti dei quali la polizia è dovuta intervenire almeno un centinaio di volte.

Ecco, l’ennesimo intervento ha fatto scattare la decisione della giustizia. E quindi la 54enne Tina Lean, 54 anni, e a suo figlio Jamie Power di 31 anni non dovranno né coabitare né stare assieme fino al 2024.

Madre e figlio non possono vedersi

E se violassero l’ingiunzione? Tecnicamente andranno in prigione. Nella contea di Milton Keynes la vicenda ha fatto scalpore e la richiesta della polizia della Thames Valley ha anche generato sollievo in quanto erano costretti ad assistere ai continui match fra madre e figlio.

La coppia era residente ad Aylesbury e in un solo anno di due avrebbero chiamato i servizi di emergenza per oltre un centinaio di volte. Ecco cosa ha detto un portavoce della polizia della Thames Valley: “Tina Lean e Jamie Power sono entrambi soggetti all’ingiunzione. L’ingiunzione vieta a Lean di essere in un’abitazione privata o in qualsiasi posto con Power e di incoraggiare Power a violare i termini dell’ingiunzione”.

Cosa ha stabilito di preciso il giudice

E ancora: “Inoltre, l’ingiunzione vieta a Power di essere in un alloggio con Lean; usare qualsiasi linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti di Lean; usare qualsiasi violenza contro qualsiasi persona; entrare nella stessa strada dove abita Lean; entrare in qualsiasi hotel ad Aylesbury”. Poi la chiosa: “La polizia ha ricevuto numerose segnalazioni di comportamenti violenti e antisociali sia da parte di Lean che da Power. Nonostante le offerte di supporto, Lean e Power si sono rifiutati di collaborare.

È con grande riluttanza che la polizia della Thames Valley ha dovuto ricorrere a misure così estreme per proteggere Tina Lean e Jamie Power l’uno dall’altra”.