Madre morta due settimane dopo aver perso il figlio 18enne in un incidente

Sara Jane Smith, una giovane madre, è morta due settimane dopo aver perso il figlio in un incidente d’auto. Martin Ward, di soli 18 anni, era morto a Rotherdham, nel South Yorkshire, il 24 ottobre scorso. La donna era distrutta dal dolore. Il figlio Martin è rimasto vittima, insieme agli amici Mason Hall e Ryan Geddes, di un terribile incidente stradale. L’auto su cui viaggiavano i tre giovani è andata a sbattere a tutta velocità contro un albero.

Le cause della morte della donna, invece, sono ancora avvolte nel mistero.

Madre morta due settimane dopo aver perso il figlio: “Erano troppo giovani per morire così”

“Martin era adorabile, il mio piccolo Martin…aveva il cuore più grande della maggior parte delle persone che conosco. Non sarebbe dovuto succedere, quei ragazzi erano troppo giovani per morire così, non avevano nemmeno vissuto la loro vita” aveva dichiarato la Sara Jane Smith, dopo l’incidente in cui avevano perso la vita il figlio e i suoi amici.

Madre morta due settimane dopo aver perso il figlio: “La nostra famiglia è distrutta”

“Davvero non so cosa dire né pensare. La nostra famiglia è distrutta e la mia testa continua a vagare dappertutto. RIP sorella mia. Ti amerò per sempre” ha scritto su Facebook Nathon Smith, il fratello della donna. “Non posso credere che sto scrivendo questo dopo tutto quello che è già successo quest’anno. Sara, riposa in pace, con te ho tanti ricordi che non dimenticherò mai” ha aggiunto un amico.