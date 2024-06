Madrid, cerimonia per i 10 anni dell'incoronazione di Felipe VI

Madrid, 19 giu. (askanews) – A Madrid Re Felipe VI celebra il decimo anniversario della sua ascesa al trono di Spagna (il 19 giugno del 2014). Nelle immagini, il sovrano, la regina Letizia e le loro due figlie, Leonor, principessa delle Asturie ed erede al trono, e l’Infanta Sofìa, arrivano a Palazzo Reale in Rolls Royce al suono dell’inno nazionale. Poi si affacciano dal balcone per assistere al cambio della Guardia Reale, atto che dà formalmente il via alle cerimonie ufficiali.