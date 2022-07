Madrid, inaugurata Plaza Raffaella Carrà in onore dell’artista scomparsa

Plaza Raffaella Carrà si trova nel centro storico di Madrid, in un luogo simbolo per la comunità Lgbtq+. All'inaugurazione erano presenti molte persone.

La Spagna omaggia Raffaella Carrà dedicandole una Plaza nella città di Madrid. L’artista italiana era amata dagli spagnoli e i suoi brani erano famosissimi in tutto il Paese. Le foto dell’inaugurazione sono state pubblicate sul profilo twitter dell’ambasciata italiana in Spagna.

Presente anche l’ex compagno Sergio Japino.

Inaugurata a Madrid Plaza Raffaella Carrà

Il 5 luglio 2021, un anno e un giorno fa, ci lasciava una delle artiste più famose ed apprezzate in Italia e all’estero: Raffaella Carrà. La ballerina e cantante bolognese non poteva non essere omaggiata anche in Spagna, Paese che spesso ha definito la sua seconda casa o, come ha detto il suo ex compagno Sergio Japino, “a volte il primo Paese”.

La Carrà era arrivata in Spagna nel 1976 ed aveva fatto ballare e cantare gli spagnoli con i suoi programmi. Begona Villacis, vice sindaca di Madrid ha dichiarato: “Raffaella è una regina, con le sue canzoni ballavamo felici, sentendoci liberi, perché chi le cantava era una persona molto libera“.

Dove si trova Plaza Raffaella Carrà?

Plaza Raffaella Carrà, come riporta il Corriere della Sera, si trova nel centro storico della città, in una traversa di calle Fuencarral, luogo simbolo della comunità Lgbtq+ di cui la Carrà era icona.

All’inaugurazione erano infatti presenti molti esponenti della comunità Lgbtq+. Oltre ad essi, vi erano anche i familiari della Carrà, l’assessora Andrea Levy, l’assessore José Fernándes Sánchez e l’ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia.