Madrid invasa dalle pecore per la “Festa della transumanza”

Madrid, 24 ott. (askanews) – Madrid invasa dalle pecore e capre. Migliaia di ovini hanno attraversato il centro della capitale spagnola per il tradizionale un evento che ogni anno celebra la transumanza. L’evento, “riscoperto” nel 1994, consente ai pastori di esercitare il loro diritto di utilizzare le rotte tradizionali per far migrare il loro bestiame dal Nord della Spagna verso terreni più a Sud per il pascolo invernale.

Un ritorno per la “Festa della transumanza”, che era stata sospesa per la pandemia: moltissimi turisti curiosi hanno assistito all’evento.

Il traffico automobilistico è stato deviato lontano dal centro cittadino per permettere una vera e propria invasione ovina.