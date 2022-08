Madrid: ruba l’auto ed entra nella metropolitana rimanendo incastrato

Un ladro inesperto, a Madrid, ruba un'auto e prova a scappare entrando nella metropolitana. Resta incastrato sulla scalinata.

A Madrid, nella stazione metro di Plaza Elìptica, arrivano le immagini di un fatto molto curioso. Nella tarda serata di ieri, 23 agosto, un’automobile è entrata all’interno dei tunnel rimanendo incastrata sulla scalinata che dà accesso ai binari. L’uomo al volante è un ladro che stava tentando la fuga.

Intervengono i Vigili del Fuoco per ripristinare la situazione.

Madrid, ruba un’auto ed entra in metropolitana: il fatto

Si tratta di una notizia reale, quella di un’auto rimasta incastrata – a Madrid – sulla scalinata della metropolitana. Lo scorso luglio accadeva una simile vicenda in Italia, precisamente a Mestre, quando un turista ebbe lo stesso destino, bloccato nel sottopassaggio della stazione. Secondo lui, era stato il navigatore a dargli quelle indicazioni.

In questo caso, però, l’autore di questa vicenda è un ladro che ha rubato un’automobile e ha poi tentato la fuga percorrendo la corsia riservata agli autobus.

L’errore che ha compromesso la fuga

L’uomo, di 36 anni, cercando di scappare si è ritrovato nel sottopassaggio dell’interscambio della stazione di Plaza Elìptica, una volta aver sfondato le vetrate.

L’idea definitiva che non è andata in porto è stata quella di tentare di salire le scale con tutta la vettura. Per ovvie ragioni, il mezzo è rimasto incastrato ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per tutta la notte così da riuscire a scastrare l’automobile. Il ladro è stato poi arrestato dalle autorità.