A Madrid, una trave di un tunnel è improvvisamente crollata appena tre secondi dopo il passaggio di un’automobile: l’incidente non ha causato feriti.

Madrid, trave crolla in un tunnel dopo il passaggio di un’auto

Nella giornata di giovedì 5 agosto, la trave di un tunnel ha ceduto impattando contro l’asfalto appena tre secondi dopo il passaggio di una vettura. L’evento, segnalato presso il tunnel Planetario di Madrid, avrebbe potuto generare una strage di ingenti dimensioni. Tuttavia, le autorità spagnole giunte sul luogo del sinistro hanno rivelato che nessuna persona è rimasta coinvolta né è stata ferita.

Il momento del crollo è stato immortalato in un video, rapidamente postato e più volte condiviso sui social.

La scioccante clip mostra, per l’appunto, la trave durante la sua caduta nel tunnel di Avenida del Planetario a Madrid che segue di soli tre secondi il passaggio di un’automobile.

Madrid, trave crolla in un tunnel: l’intervento delle forze dell’ordine

Il tunnel Avenida del Planetario si trova al di sotto del parco Enrique Tierno Galván, situato nel quartiere Arganzuela di Madrid. In seguito al cedimento del cornicione di cemento, il transito abitualmente consentito presso il tunnel Planetario è stato interrotto in entrambe le direzioni intorno alle ore 20:00 di giovedì 5 agosto.

Sulla base delle informazioni diffuse, le forze dell’ordine hanno comunicato che l’unico veicolo presente in strada al momento del crollo si è allontanato dalla galleria pochi secondi prima della caduta. Nessun cittadino è rimasto ferito. I vigili del fuoco giunti in zona, inoltre, hanno lavorato fino alla mezzanotte di venerdì 6 agosto e hanno messo in sicurezza la struttura al fine di evitare analoghi episodi in futuro. Il transito, infine, è stato nuovamente consentito nella notte.

Il tunnel Avenida del Planetario di Madrid non è un tunnel attraversato esclusivamente da automobili ma viene usato spesso anche da autobus e ciclisti. L’evento, dunque, avrebbe potuto dare origini a una tragedia di considerevole portata.

Madrid, trave crolla in un tunnel: le cause della frana

Poco dopo aver ricevuto l’allarme, le forze dell’ordine sono intervenute per verificare e risolvere la situazione. In questo contesto, tre vigili del fuoco sono stati inviati sul posto, così come i tecnici del Dipartimento Lavori del Consiglio. Il loro intervento è stato fondamentale per valutare i danni. Infatti, i lavori si sono protratti anche alla mattinata di venerdì 6 e si è constatato che la struttura interna del tunnel non è stata intaccata. Al contempo, è stato necessario rimuovere gran parte delle macerie che erano sparse lungo le quattro corsie della strada prima di poter riaprire il tunnel al traffico.

Intanto, le autorità competenti stanno indagando sulle cause che hanno determinato il crollo della trave che, al momento, continuano a essere sconosciute.