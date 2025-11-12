Maduro al contrattacco: Il Venezuela "è pronto a vincere"

Caracas, 12 nov. (askanews) – Il presidente Nicolas Maduro ha detto che il Venezuela è “pronto a vincere”, in risposta alla presenza americana al largo delle sue coste che martedì ha registrato anche l’arrivo della portaerei Ford, la più grande al mondo.

L’arrivo del gruppo d’attacco di portaerei statunitensi in America Latina ha intensificato le tensioni militari nella regione.

Poco dopo aver firmato una nuova legge per difendere la nazione ha parlato in televisisione dal Palazzo di Miraflores Maduro e ha affermato: “Se noi, come repubblica e come popolo, dobbiamo imbracciare le armi per difendere la sacra eredità dei nostri liberatori, siamo pronti a vincere”.

Ha così annunciato il “massiccio dispiegamento” di forze terrestri, navali, aeree, fluviali e missilistiche, così come di milizie civili” dando attuazione a “una fase superiore” del cosiddetto “Piano Indipendenza 200”. Si tratta di un meccanismo di risposta militare deciso lo scorso settembre per rafforzare le misure di difesa contro la presenza militare statunitense nei Caraibi.