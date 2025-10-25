Maduro sfida Trump: "Stanno inventando una nuova guerra eterna"

Maduro sfida Trump: "Stanno inventando una nuova guerra eterna"

Milano, 25 ott. (askanews) – “Stanno inventando una nuova guerra eterna. Avevano promesso di non entrare mai più in guerra, e stanno inventando una guerra che eviteremo”.

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro accusa gli Stati Uniti d’America di “inventare una guerra”, denunciando il dispiegamento americano nei Caraibi, inviato da Donald Trump per combattere il narcotraffico.

Le dichiarazioni di Maduro sono state rilasciate durante un discorso radiofonico e televisivo.

Intanto secondo Cnn Trump sta valutando se colpire le strutture di produzione della cocaina e le rotte del narcotraffico all’interno del Venezuela.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha ordinato al gruppo d’attacco di portaerei più avanzato della Marina, attualmente di stanza in Europa, di dirigersi nella regione caraibica, nel contesto di un massiccio rafforzamento delle forze statunitensi. Trump ha anche autorizzato la CIA a condurre operazioni segrete in Venezuela.