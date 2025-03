Maerna (FdI): Dal ddl Spazio, 7,3 mld entro il 2026

“Il settore è strategico – parliamo di 90 miliardi solo per l’Europa e di 1,5 trilioni entro il 2035 – e questo dato ha posto la necessità di un provvedimento – il ddl Spazio – che lo regolamentasse in modo da assicurare alle nostre imprese di giocare un ruolo importante, dando loro una prospettiva internazionale. Nei decreti attuativi, poi, saranno introdotti eventuali correttivi: la stessa Commissione Attività Produttive ha audito 39 interlocutori, da ottobre fino a quando il ddl è arrivato in Aula”. Lo ha detto Umberto Maerna(FdI), Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, intervenendo a Largo Chigi, format televisivo di The Watcher Post. “Nel ddl sono previsti 7,3 miliardi di euro entro il 2026 e misure a sostegno delle start-up innovative perché il provvedimento mette in moto un meccanismo di sostegno alle start-up private in collaborazione col pubblico. Segnalo ancora due elementi importanti rispetto agli obiettivi che si intende perseguire: garantire la sicurezza nazionale e favorire la riconversione industriale. Infine, a dicembre 2024, sono stati assegnati 130 milioni con le quote di parte italiana di finanziamento NASA per il programma ARTEMIS “Moon to Mars”, ha concluso.