Un bambino autistico di 9 anni si è rifiutato di mangiare una mela a scuola e la maestra lo ha preso ha spintoni. La madre ha denunciato l’accaduto.

Maestra prende a spintoni bimbo autistico: la denuncia di una madre

Una mamma ha denunciato quanto subito dal figlio autistico di 9 anni a scuola. La maestra lo avrebbe preso a spintoni, causandogli diversi lividi. La madre del bambino, di 46 anni, come raccontato da Repubblica, ha esposto quanto raccontato dal figlio ai carabinieri e la querela è stata trasmessa alla Procura, che ha aperto un fascicolo. Secondo quanto raccontato dal ragazzino, la maestra sarebbe stata solita rimproverare gli alunni e le alunne usando un fischietto vicino alle orecchie, per spaventarli. I lividi sarebbero la conseguenza di qualche spintone al bambino, dato perché si rifiutava di mangiare una mela. La donna lo avrebbe più volte “apostrofato, insultato e strattonato“.

Cosa è successo nella scuola frequentata dal bambino

La mamma stava aiutando il figlio ha lavarsi quando ha notato diversi lividi sulla schiena. Il ragazzino subito non è riuscito a rispondere alle domande della mamma, ma ha continuato a lamentarsi per il dolore. Il 17 maggio, dopo 10 giorni dalla scoperta, il piccolo è riuscito a spiegare alla mamma che i lividi erano dovuti alla sua maestra, che lo aveva spinto contro una sedia perché non voleva mangiare una mela. La mamma del piccolo ha deciso di consultarsi con altri genitori per verificare il racconto. Altri bambini hanno confermato, così come una delle insegnanti di sostegno.