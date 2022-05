Maestra salva bimbo dal soffocamento: “L’ho visto fare su Grey’s Anatomy”

Una storia a lieto fine arriva da Perugia. Flavia, maestra di 45 anni, ha salvato uno studente dal soffocamento dopo averlo visto fare su un telefilm.

Era accaduto durante la ricrezione. Un alunno aveva smesso di respirare. La maestra senza perdere lucidità lo ha salvato mettendo in pratica una manovra di disostruzione pediatrica che non aveva mai fatto prima. Questa è stata la storia a lieto fine avvenuta nella giornata di venerdì 6 maggio che ha raccontato Flavia, insegnante di 45 anni dell’Istituto comprensivo di Perugia e raccolta sulle pagine di Fanpage.it.

Maestra, salva bimbo dal soffocamento: il racconto di una storia finita a lieto fine

C’è qualcosa che rende questo salvataggio particolarmente speciale e a spiegarlo è stata la stessa maestra: “I compagni non se ne erano accorti. Ho chiesto subito a voce alta i soccorsi ma bisognava fare in fretta e così mi sono avvicinata, mi sono accosciata l’ho messo a pancia sotto appoggiandolo sul mio ginocchio, gli ho dato quattro colpi tra la schiena e il collo. Con vigore. Al quarto colpo dalla sua bocca è uscito un pezzo di merendina […] l’ho vista sulla serie tv Grey’s anatomy”.

“Una delle giornate più belle della mia vita”

Ad ogni modo la stessa insegnante ha infine proseguito nel suo racconto rivelando di aver provato davvero molta emozione e che non si sarebbe mai aspettata che un bambino potesse essere salvato attraverso una manovra vista in tv. C’è di più: la donna ha anche precisato di non aver mai fatto un corso primo soccorso in vita sua né quale tipo di manovra avesse messo in atto. Quello che è certo è che la vita a volte può far superare degli ostacoli quando meno ce lo si immagina: “Il bambino sta bene”, ha infine concluso.