Maeva Ghennam scioccante sui social: “Mi sono rifatta, ora ho la vagina di una 12enne”

La vip amatissima ha deciso di spendere migliaia di euro per rifarsi tutta.

Da qualche giorno è diventata l’argomento numero uno in Francia. Stiamo parlando di Maeva Ghennam, una popolare influencer da oltre tre milioni di follower, resasi già protagonista del reality Les Marseilles sul canale W9. Oggi la giovane blogger ha sconvolto l’opinione pubblica per aver decantato in una diretta social un particolare intervento di “ringiovanimento” delle parti intime.

Secondo le sue dichiarazioni, tale operazione avrebbe reso la sua vagina “come quella di una ragazzina di 12 anni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

Maeva Ghennam: il dissenso generale

Tali parole hanno fatto infuriare non poco i medici francesi così come il governo gallico, che si sono pesantemente rivolti contro di lei tacciandola di dare il cattivo esempio alle ragazzine più giovani.

Maeva aveva raccontato, in un video sul suo account, di aver fatto uso della radiofrequenza e della mesoterapia per rendere più giovane le sue parti intime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

“Ho una bella vagina, ma avevo le labbra sporgenti e avevo bisogno di essere curata.

Ora è come se fossi una ragazzina”. La paura generale è che le follower più giovani possano ora crearsi dei complessi, cercando poi di emulare la loro beniamina. Nel mentre, anche molte altre influencer e giornaliste francesi hanno manifestato il proprio dissenso al messaggio della Ghennam, consigliandole di spronare le fan ad accettare i propri difetti invece che a ricorrere alla chirurgia estetica.