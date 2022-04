Mafai: Fedeli (Pd), 'ci manca suo spirito critico'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Dedicare un viale di Villa Pamphilj a Miriam Mafai è una bellissima iniziativa per cui dobbiamo ringraziare il sindaco di Roma Gualtieri". Così la senatrice del Pd Valeria Fedeli a margine dell’iniziativa tenutasi oggi a Roma, a Villa Pamphilj, nel giorno del decennale della morte di Miriam Mafai, a cui erano presenti i figli della giornalista e politica e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Si trasforma il ricordo, attraverso una scelta di toponomastica, in un’esperienza di memoria che diventa perenne quotidianità. La toponomastica, dalla funzione simbolica molto importante, è del resto uno dei terreni in cui si articola la battaglia per la parità di genere: ne sarebbe convinta Miriam per prima. È una questione di riconoscimento: ricordare in modo adeguato donne che hanno lasciato il segno significa fare esercizio culturale di giustizia”.

“Miriam – spiega Fedeli- è stata una grande giornalista, una grande intellettuale, un riferimento politico, un modello.

In questi dieci anni di cambiamenti profondi come mai avremmo potuto anche solo immaginare – conclude- è mancato profondamente il suo spirito critico. E anche quella sua risata unica, contagiosa, capace di smorzare la tensione, di trasmettere calore, di infondere ottimismo”.