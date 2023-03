Mafia, a Crotone letti nomi vittime naufragio

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - I nomi delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro sono stati letti oggi nel corso della manifestazione per ricordare le vittime della mafia a Crotone, proprio davanti al Palamilone, dove ci sono ancora 14 bare in attesa di essere rimpatriate. "Riteniamo che ...

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – I nomi delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro sono stati letti oggi nel corso della manifestazione per ricordare le vittime della mafia a Crotone, proprio davanti al Palamilone, dove ci sono ancora 14 bare in attesa di essere rimpatriate. "Riteniamo che siano vittime innocenti delle mafie, dei trafficanti di esseri umani", ha ribadito Bruno Palermo di Libera. "E' gente che scappa per trovare una vita migliore – dice ancora Palermo – Su 87 vittime 26 bambini avevano meno di 12 anni. Vorrei che ognuno di noi sentisse ognuna delle 87 persone morte nel naufragio come un familiare. Quella mattina a Steccato lo spettacolo era terribile, perché erano quasi arrivati". I nomi sono stati letti dai ragazzi che partecipano alla Giornata. Alla manifestazione partecipano il sindaco Vincenzo Voce, il Prefetto Franca Ferraro, appena insediata, e altre autorità civili e militari.