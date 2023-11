Mafia: accusati di due omicidi commessi nel 2008, misure per 4 esponenti clan ad Adrano

Mafia: accusati di due omicidi commessi nel 2008, misure per 4 esponenti clan...

Catania, 29 nov. (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania a carico di 4 persone, esponenti di sodalizio mafioso operante ad Adrano, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di un omicidio commesso ad Adrano il 15 agosto 2008 e, due di essi, anche di un altro omicidio, commesso sempre ad Adrano il 18 gennaio dello stesso anno.