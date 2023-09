Mafia: Ambrogio (Fdi), 'grazie a governo Meloni più di 1300 arresti'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Un volantinaggio per ricordare a Saviano, che questa sera inaugura il Festival dell’innovazione e della scienza a Settimo Torinese, quanto fatto finora dal governo Meloni nella lotta alla mafia: fatti concreti, non chiacchiere. Una lotta senza compromessi, sch...

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Un volantinaggio per ricordare a Saviano, che questa sera inaugura il Festival dell’innovazione e della scienza a Settimo Torinese, quanto fatto finora dal governo Meloni nella lotta alla mafia: fatti concreti, non chiacchiere. Una lotta senza compromessi, schierati in difesa dell’ergastolo e del carcere duro, il regime del 41-bis, anche a fronte delle violente proteste da parte degli anarchici in difesa del terrorista Cospito. In un solo anno, poi, sono stati arrestati più di 1.300 mafiosi, tra cui il boss Matteo Messina Denaro. Procediamo a testa alta, senza paura". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio.