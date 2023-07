Mafia: Calandrini (Fdi), 'può essere sconfitta con Stato forte e al fianco dei cittadini'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La malavita organizzata è una piaga, non solo italiana ma può essere debellata. Oggi a Palermo Fratelli d’Italia ha organizzato un convegno senza precedenti, in cui non solo si è ribadito il no alla mafia ma si è creato un tavolo di...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "La malavita organizzata è una piaga, non solo italiana ma può essere debellata. Oggi a Palermo Fratelli d’Italia ha organizzato un convegno senza precedenti, in cui non solo si è ribadito il no alla mafia ma si è creato un tavolo di confronto tra istituzioni, mondo accademico e professionale, per studiare lo sviluppo della malavita organizzata e i mezzi per combatterla in modo sempre più netto e risolutivo. Si è parlato insomma della mafia a 360 gradi, perché come affermava Paolo Borsellino, è solo parlando di mafia che si può sconfiggere la mafia". Lo dice Nicola Calandrini, senatore di Fratelli d'Italia, al convegno 'Parlate di magia' organizzato dal suo partito all'Hotel San Paolo Palace di Palermo.

"Bisogna infondere la bellezza dei principi della legalità nei nostri giovani ed essere per loro un esempio – continua -. Ogni giorno magistrati, donne e uomini delle forze dell’ordine ma anche semplici cittadini si battono per contrastare le mafie e lo stesso fanno le istituzioni". "Uno Stato forte e al fianco dei cittadini, come l’Italia sta tornando a essere sotto la guida di Giorgia Meloni, credo possa infondere nuova linfa a questa cruciale battaglia", conclude Calandrini.