Mafia: colpito clan Villabate nel Palermitano, 4 fermi

Palermo, 26 apr. (Adnkronos) – Colpo alla famiglia mafiosa di Villabate, nel Palermitano. I carabinieri del nucleo Investigativo del reparto Operativo del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito alle prime ore dell'alba quattro provvedimenti di fermo per indiziato di delitto per associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione. I provvedimenti sono stati disposti d'urgenza dalla Direzione distrettuale antimafia. L’indagine, convenzionalmente denominata 'Luce', spiegano gli investigatori dell'Arma, è "il risultato di un’articolata manovra investigativa coordinata dalla Procura distrettuale di Palermo e condotta dal nucleo Investigativo di Palermo, che, dopo l’esecuzione dell’operazione Cupola 2.0, ha documentato la manovra di riassetto posta in essere da elementi di vertice di Cosa nostra tornati in libertà dopo aver scontato le pene a cui erano stati condannati definitivamente".