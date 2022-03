Mafia: Crippa (M5S), 'lavoriamo perché oggi sia giorno di vera rinascita'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Oggi ho partecipato alla celebrazione della XXVII Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie a Novara. Un momento importante, per cui non posso che ringraziare per l'organizzazione Libera Novara”. Con queste parole si apre il post pubblicato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Davide Crippa, sulla propria pagina Facebook.

“Non possiamo e non dobbiamo dimenticare – aggiunge Criuppa -. È necessario onorare i nomi di tutte le vittime di tutte le mafie. Oggi è il primo giorno di primavera, e dobbiamo lavorare tutti per fare in modo che sia realmente un giorno di rinascita per il nostro Paese”, conclude.