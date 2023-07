Mafia: D'Attis (Fi), 'grazie a Dna, presenza antimafia importante, a Foggia lo Stato c'è'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Oggi lo Stato ha incassato un altro risultato importantissimo in favore della legalità, con decine di arresti a esponenti di spicco dell’organizzazione criminale 'Società foggiana'. Ringrazio la Direzione nazionale antimafia, la Direzione distrettuale di Bari e i carabinieri che hanno saputo far sentire forte la presenza dello Stato al fianco delle nostre comunità e di tutti i cittadini perbene. La determinazione avuta in questa operazione, denominata 'Game over', dimostra quanto lavoro si stia portando avanti nell’azione di contrasto alla mafia in Capitanata e in tutta la Puglia. Sono grato agli uomini e le donne che sono in prima linea a difendere i valori della nostra società. Con la presidente Colosimo e altri colleghi della commissione Antimafia saremo in Puglia, a Foggia, per dare un segnale di concreta vicinanza alla comunità". Così in una nota Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Antimafia.