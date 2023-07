Mafia: De Lucia, 'migliorare legislazione sui collaboratori giustizia'

Palermo, 13 lug. (Adnkronos) - "C'è una flessione nei numeri dei collaboratori di giustizia, non solo nella quantità ma anche nella qualità e nei numeri. E questo non è un dato incoraggiante. Non c'è dubbio che i collaboratori siano uno strumento pe...

Palermo, 13 lug. (Adnkronos) – "C'è una flessione nei numeri dei collaboratori di giustizia, non solo nella quantità ma anche nella qualità e nei numeri. E questo non è un dato incoraggiante. Non c'è dubbio che i collaboratori siano uno strumento per il crimine organizzato. Il fatto che non ce ne siano di nuovi, in parte dipende da una legislazione che in questo momento a nostro giudizio potrebbe esser migliorata". A dirlo davanti alla Commissione nazionale antimafia è il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia.