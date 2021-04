Mafia: Di Pietro, 'c'era un progetto di morte su di me'

Palermo, 28 apr. (Adnkronos) – "Fui avvisato per tempo che c'era un progetto di morte nei miei confronti, ma nel mio caso lo Stato ha reagito molto efficacemente e questo mi ha permesso di dare passaporti di copertura a mia moglie e i miei figli che andarono in Costarica e io andai in una casa isolata".

Lo ha raccontato Antonio Di Pietro a La7 nello speciale Mafia.