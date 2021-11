Mafia: difesa Lombardo, 'pentiti dicono falsità su Lombardo, porre argine a dichiarazioni in libertà' (2)

(Adnkronos) – Ad accusare Lombardo sono diversi collaboratori, oltre a Caruana, a partire dai fratelli Paolo Mirabile e Giuseppe Mirabile, ai nuovi pentiti Francesco Squillaci e Alfredo Palio. E nel suo intervento in aula, l'avvocata Licata parla anche delle dichiarazioni di Giuseppe Mirabile, esponente di spicco del clan Santapaola.

"Non sa di un patto politico mafioso – spiega l'avvocata Licata – ma dice solo 'si sapeva che'". Mentre Paolo Mirabile raccontò di aver incontrato il principe Scammacca, un nobile siciliano, a suo dire proprietario di un maneggio, vestito da cavallerizzo, per chiedergli di intercedere presso il presidente della regione Sicilia Lombardo per la licenza di una pizzeria. Tutte dichiarazioni "senza riscontro", secondo la difesa.