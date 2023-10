Mafia: Donzelli (Fdi), 'gratitudine per figli Borsellino, non si perda occasione di verità'

Mafia: Donzelli (Fdi), 'gratitudine per figli Borsellino, non si perda o...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Infinita gratitudine per Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino e al loro legale Fabio Trizzino per aver portato in commissione Antimafia, con inimmaginabile difficoltà personale, pezzi di verità che erano stati omessi, trascurati e celati in molti racconti di questi anni. L’importanza dell’inchiesta scottante mafia-appalti, le 39 e non 14 annotazioni di Falcone, il ruolo di una parte della procura di Palermo a partire dal procuratore Giammanco, la velocità dello stralcio e dell’archiviazione di mafia-appalti nell’immediatezza della strage di via d’Amelio e le altre cose emerse in queste audizioni sono mattoni fondamentali nella ricerca della verità a cui dovremmo tutti ispirarci". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

"Dispiace che il senatore Roberto Scarpinato, ex procuratore di Palermo, invece di cogliere l’occasione di questa meravigliosa e coraggiosa pagina di verità per aiutare a togliere ombre su quanto avvenuto abbia incomprensibilmente avuto un atteggiamento ostile e di sfida nei confronti della famiglia di Borsellino: il coraggio imparato del padre e dimostrato ancora una volta dai figli sia un esempio per tutte le Istituzioni nella ricerca senza sosta della verità". conclude Donzelli.