Mafia: Draghi, 'politica sia unita, no connivenza in istituzioni e sostegno in lotta a cosche'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Nessuno meglio di voi sa cosa occorre fare contro le mafie, in Italia e all’estero. Il ruolo del Governo – di qualunque colore esso sia – è mettervi in condizione di farlo al meglio. Contro le mafie, non possono esserci né esitazioni né divisioni.

La politica deve essere unita nella condanna delle mafie, coesa nel contrasto a qualsiasi forma di connivenza nelle istituzioni, decisa nel sostegno a chi si oppone al disegno eversivo delle cosche". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella visita alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo.

"Aiutare le procure e le forze di pubblica sicurezza è essenziale, ma non basta. Dobbiamo continuare a rafforzare la cultura della legalità e ad agire contro le cause profonde che favoriscono la criminalità.

Questo sforzo condiviso deve essere particolarmente intenso nei momenti di incertezza economica, come quello in cui viviamo. Le mafie si incuneano nel tessuto economico e finanziario del Paese e sfruttano le difficoltà dei cittadini e degli imprenditori onesti per espandersi, eliminare la concorrenza, riciclare fondi illeciti. Dobbiamo assicurare a cittadini e imprese una rete robusta di protezione economica e sociale, insieme a prospettive serie di sviluppo. C’è bisogno di assistenza, ma soprattutto di lavoro, di crescita.

E c’è bisogno di una gestione oculata delle risorse, che respinga i tentativi della criminalità organizzata di appropriarsi dei soldi pubblici come troppo spesso è accaduto in passato", ha rimarcato il premier.