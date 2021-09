Mafia: ex pm Di Pisa, 'Borsellino mi parlò del dossier appalti davanti bara Falcone'/Adnkronos

Palermo, 27 set. (Adnkronos) – "Ricordo che il giorno in cui fu esposta la bara di Giovanni Falcone nell'atrio del Palazzo di giustizia di Palermo, chiesi a Paolo Borsellino se secondo lui la strage di Capaci avesse una finalità destabilizzante. E lui mi guardò negli occhi e mi rispose: 'No, non è così.

Anzi. Direi che l'intento è quello di avere un effetto 'stabilizzante'. E aggiunse: 'Ora intendo riprendere al più presto in mano l'indagine su mafia e appalti". A ricordarlo, in una intervista all'Adnkronos, è l'ex Procuratore capo di Marsala Alberto Di Pisa, che per molti anni ha lavorato con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fu anche uno dei giudici che istruirono il primo maxiprocesso a Cosa nostra. In passato si è occupato di inchieste come l’omicidio del sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco, ma anche del processo a Vito Ciancimino.

Un effetto "stabilizzante" perché? "Perché mirava a mantenere il sistema di potere di quel momento", dice.

"Io ho sempre pensato che la trattativa Stato-mafia non c'entri niente con la strage di Via D'Amelio – dice- Come tutti i delitti eccellenti. Dietro un omicidio ci sono quasi sempre gli appalti, quello è l'interesse economico di Cosa nostra". E ricorda: "Poco prima di essere ucciso, Paolo Borsellino, ebbe una riunione con i carabinieri del Ros, con Mori e Subranni, proprio sul problema degli appalti, un tema che intendeva riprendere e che riteneva fondamentale per la lotta alla mafia, mentre la Procura lo aveva trascurato".