Mafia: Faraone, 'La Torre vive nell'impegno per pace e legalità che ci ha lasciato'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Pio La Torre non 'era', Pio La Torre 'è'. E’ ciò che ci ha lasciato, è la passione per la Politica, è l’impegno per la pace e la legalità. Ecco perché alla fine, nonostante tutto, hanno vinto Pio e Rosario Di Salvo, il suo angelo custode". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a proposito dell'esponente del partito comunista assassinato dalla mafia 41 anni fa in via Li Muli a Palermo, insieme al suo autista Rosario Di Salvo.