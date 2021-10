Mafia: figlio maresciallo Ros Lombardo, 'mio padre non si è suicidato, ora c'è la prova' (3)

(Adnkronos) – "Questa istanza – aggiunge il figlio del maresciallo -va smontare la prima archiviazione dell'inchiesta che fu aperta per istigazione al suicidio. Era il 1997. La richiesta fu firmata da da sette magistrati. E poi accolta dal gip. Loro scrissero che c'era la certezza assoluta del suicidio.

E ci erano arrivati dalle parole dei testimoni, ma nessuno parla di un colpo di arma da fuoco". Due giorni prima di morire, il maresciallo Lombardo chiamò la vedova di Paolo Borsellino, Agnese Piraino Leto, per annunciarle che da lì a poco le avrebbe portato "su un vassoio di argento la verità sulla morte di suo marito". Così, come anni prima le disse che avrebbe catturato il boss Riina per vendicare la morte del giudice.

"E lo fece", dice il figlio. A raccontarlo a Fabio è stata la stessa vedova Borsellino. "Le parlai nel 2006 per invitarla alla presentazione di un libro e in quell'occasione mi disse che mio padre l'aveva chiamata appena 48 ore prima della sua morte".

A metà novembre Fabio Lombardo sarà ascoltato, per la prima volta, dalla Commissione nazionale antimafia. "Finalmente sarò sentito – dice – Lo chiedo da molti anni e adesso potrò raccontare tutti i misteri sulla morte di mio padre in una sede istituzionale".