Mafia, Gasparri: 'Chinnici fu magistrato serio, coraggioso e operoso'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Lo Stato ha vinto e la mafia ha perso. Questo ci dice la storia. Riina e Provenzano hanno finito i loro giorni in carcere condannati all'ergastolo. E così sarà anche per Matteo Messina Denaro. È una riflessione che dobbiamo fare a voce alta, partecipando oggi a Palermo alle cerimonie in ricordo di Rocco Chinnici, della sua scorta e del portiere del suo stabile, che furono trucidati quarant'anni fa da un'autobomba della mafia. Rocco Chinnici fu un magistrato serio, coraggioso e operoso. Che pagò con la vita il suo impegno antimafia. Oggi ho voluto essere a Palermo con i suoi familiari, il vicepresidente del Consiglio dei ministri Tajani, il presidente della Regione Sicilia Schifani e con il sindaco di Palermo Lagalla, per ribadire il forte impegno di tutte le istituzioni e del Parlamento in primo luogo per contrastare i fenomeni criminali e per stroncare la mafia. Ce lo impone il sacrificio di chi non c'è più, ce lo impone la tutela degli italiani onesti che ricordano gli eroi e vogliono vedere i criminali mafiosi dietro le sbarre". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, partecipando a Palermo, in via Pipitone Federico, alle cerimonie per ricordare l’attentato che quarant'anni fa uccise Rocco Chinnici, i carabinieri e il portiere dello stabile.