Mafia: Gasparri risponde a Iv, 'si guardi da Renzi che ne ha fatto un’Italia semiviva'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Non temo Italia Viva o Renzi, semmai Italia Viva deve guardarsi da Renzi che ne ha fatto un’Italia semiviva. Renzi ha i riflessi lenti e quando era utile prendere posizione contro l’aggressione giudiziaria a Silvio Berlusconi si unì ai persecutori. Il pentimento, apparente e presunto, di oggi commuove i gonzi, non chi sa giudicare certe condotte". Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama, replicando al tweet del collega di Italia viva Ivan Scalfarotto.

L'esponente azzurro, attaccato anche da Davide Faraone, replica anche alle sue parole dicendo anche il deputato di Italia viva "soffre di amnesia, io per ora no, e dimentica che Renzi e c. si unirono alla illegale estromissione di Berlusconi dal Senato. Condannare oggi indagini farneticanti non cancella le scelte vergognose del passato". "Ammettano pubblicamente che fu un errore unirsi alla aggressione al nostro leader. Saranno più credibili", conclude Gasparri.