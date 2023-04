Mafia: giudici, 'Sisde partecipò impropriamente a indagini strage Borsellino'

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) – Il Sisde partecipò "impropriamente" alle indagini sulla strage di via D'Amelio. Lo scrivono i giudici del processo sul depistaggio Borsellino nelle motivazioni della sentenza, visionate dall'Adnkronos. "Dell'impropria partecipazione del Sisde alle indagini non era al corrente solo il procuratore Tinebra (deceduto nel 2017 ndr) ma anche il vertice dei servizi di sicurezza". "E' legittimo ritenere che il capo della Polizia e i vertici dei servizi segreti non potessero assumere una iniziativa così 'extra-ordinem' senza un minimo avallo istituzionale che non poteva che provenire dall'organo di vertice politico dell'epoca". I giudici parlano di una "irrituale collaborazione". L'allora Procuratore aggiunto Francesco Paolo Giordano "ha escluso di essere a conoscenza di tale collaborazione con il Sisde ma di avere visto in una sola occasione Contrada nello studio del dottor Tinebra".