Mafia, i carabinieri passano al setaccio covo di Messina Denaro

Milano, 2 feb. (askanews) – Centimetro per centimetro. Gli investigatori proseguono le perquisizioni nei covi del boss Matteo Messina Denaro alla ricerca di materiale investigativo rilevante. Nelle immagini i carabinieri della scientifica perlustrano l’appartamento, scavando dove necessario per cercare eventuali nascondigli. I Ris con l’utilizzo di un apparecchio sonar scandagliano centimetro per centimetro le pareti a caccia di eventuali vani nascosti. Altri uomini dell’Arma muniti di martello pneumatico forano il pavimento alla ricerca di nascondigli sotterranei.

