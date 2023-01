Mafia: La Russa, 'insegnamento Livatino attuale e forte'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Quello di Rosario Livatino "è un pensiero di attualità ma anche un pensiero immanente, che vale oggi, come valeva ieri e varrà domani: considerare, nel solco della fede cristiana, la battaglia per la giustizia non solo per il diritto, ma anche pe...

Roma, 18 gen.

(Adnkronos) – Quello di Rosario Livatino "è un pensiero di attualità ma anche un pensiero immanente, che vale oggi, come valeva ieri e varrà domani: considerare, nel solco della fede cristiana, la battaglia per la giustizia non solo per il diritto, ma anche per la morale, contro la mafia, contro la cattiveria degli uomini, se posso usare un termine banale. Mai come in questi giorni di sconfitta della criminalità nei confronti della società il pensiero, la memoria e l'insegnamento di Rosario Livatino è attuale ed è forte".

Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Russa, presente al convegno dal Centro intitolato alla memoria del magistrato ucciso dalla mafia.