Mafia: La Russa, 'ricordare Imposimato e tutti i caduti dovere ineludibile'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “L’11 ottobre 1983 la camorra uccise a Maddaloni il sindacalista Franco Imposimato, fratello del giudice Ferdinando, impegnato in indagini riguardanti la Banda della Magliana. In quello stesso agguato rimase gravemente ferita anche la moglie, Maria Luisa Rossi. Ed è a loro due che oggi, in occasione del 40esimo anniversario, va il nostro deferente pensiero. Ricordare i tanti caduti per mano delle mafie così come battersi per la legalità e la giustizia è per tutti noi un dovere ineludibile”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.