Mafia, l'avvocato del medico di Messina Denaro: risponde al Gip

Roma, 9 feb. (askanews) – “Ha risposto alle domande del giudice, si è sottoposto all’interrogatorio non avvalendosi della facoltà di non rispondere”: così l’avvocato Giuseppe Pantaleo, al termine dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip presso il carcere di Pagliarelli a Palermo del suo assitito, il medico Alfonso Tumbarello, arrestato martedì scorso e accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico.

Secondo i pm il medico avrebbe sottoscritto numerose

prescrizioni e ricette mediche – ben 137 – in favore del boss Matteo Messina Denaro che utilizzava l’identità del geometra Andrea Bonafede,

residente a Campobello di Licata e assistito dal medico.

Tumbarello avrebbe risposto ad alcune domande del Gip per chiarire la sua posizione. “L’ho trovato come una persona che sta vivendo un momento di difficoltà”, ha detto l’avvocato ai giornalisti e mantenendo la riservatezza sul resto del contenuto del colloquio.

Anche l’altro indagato Andrea Bonafede (cugino e omonimo del

“geometra” che ha ceduto la sua identità al boss Messina Denaro)

non si è avvalso della facoltà di non rispondere.