Mafia: legale d'ufficio Messina Denaro, 'che effetto mi fa difenderlo? Niente pregiudizi'**

Caltanissetta, 25 mag. (Adnkronos) – "Che effetto mia fa difendere un capomafia come Matteo Messina Denaro? L'ho sempre detto, io sono difensore d'ufficio di un imputato. Per mia abitudine sgombro sempre le carte da quello che posso recepire dall'esterno, dai giornalisti. Io devo conoscere le carte processuali, non conosco le carte degli altri processi in cui è imputato". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocata Adriana Vella, difensore d'ufficio del boss mafioso Matteo Messina Denaro. "Se un legale vuole fare bene il proprio ruolo – dice – deve sgombrare le carte dal nome, da ogni pregiudizio sicuramente".