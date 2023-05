Mafia: legale d'ufficio Messina Denaro, 'è stato molto preparare l'arringa in un mese'**

Caltanissetta, 25 mag. (Adnkronos) - "E' stato molto difficile preparare questa discussione, ho dovuto studiare in un mese e mezzo la sentenza e molti atti processuali, necessariamente ho dovuto anche confrontarmi con sentenze precedenti che sono state acquisite. Non dobbiamo dimenticare c...

Caltanissetta, 25 mag. (Adnkronos) – "E' stato molto difficile preparare questa discussione, ho dovuto studiare in un mese e mezzo la sentenza e molti atti processuali, necessariamente ho dovuto anche confrontarmi con sentenze precedenti che sono state acquisite. Non dobbiamo dimenticare che in questo procedimento interessa la fase deliberativa, ovvero i momenti che hanno riguardato una fase diversa da quella esecutiva". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocata Adriana Vella, durante una pausa del processo sulle stragi di Caltanissetta che vede come unico imputato Matteo Messina Denaro, condannato in primo grado all'ergastolo.